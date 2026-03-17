Veža hradu Escalona v španielskom meste Toledo sa v sobotu (14. 3.) zrútila priamo pred turistami. Informoval o tom denník The Sun.

Statiku hradu z 15. storočia narušil dážď a následne pád jednej zo štyroch veží. Priebeh jej zosunu zachytil vo videu jeden z turistov.

Padajúce kamene mali poškodiť niekoľko zaparkovaných áut, z miesta však nehlásili zranených.

Hrad sprístupnili pred niekoľkými mesiacmi

Na mieste udalosti po páde veže zasahovali príslušníci občianskej gardy a úradníci z mestského úradu. Tí miesto opáskovali a trosky odstránili. Počas zásahu dočasne zrušili všetky plánované turistické návštevy.

Vyšetrovanie predbežne označilo za dôvod zosuvu dážď, ktorý pravdepodobne poškodil statiku hradu.

Hrad Escalona v Tolede stojí na brehu rieky Alberche, pričom historicky sa považuje za jeden z najdôležitejších v regióne stredného Španielska.

Ako informuje portál InfoBae, hrad niekoľko storočí vlastnili súkromníci, mestu sa ho podarilo odkúpiť a následne sprístupniť verejnosti až po roku 2024.

Kultúrna pamiatka sa rozpadla aj na Slovensku

Španielske Toledo nie je jediné, ktoré sledovalo kolaps časti svojej kultúrnej pamiatky. Časť hradného múru sa v októbri 2025 zrútila aj v slovenskom Pukanci, v tomto prípade takisto zaúradoval dážď.

Ako informoval portál tvnoviny.sk, hradný múr sa po vytrvalých dažďoch zosunul na zem a zrútila sa masa kameňa.

„Obec už dávnejšie upozorňovala na zlý stav národnej kultúrnej pamiatky a podarilo sa jej už získať dotáciu na statické posudky a hydrogeologický prieskum,“ informoval portál s tým, že múr sa zosunul ešte pred začiatkom záchranných prác.