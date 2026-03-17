Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul považuje Rusko za krajinu, ktorá ťaží zo súčasnej krízy na Blízkom východe.
Podľa jeho utorkového vyjadrenia Moskva profituje z vyšších cien ropy a zemného plynu, čo napĺňa jeho vojenský rozpočet. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Rusko je v aktuálnej kríze vojnovým špekulantom,“ povedal Wadephul na tlačovej konferencii s gréckym rezortným kolegom Jorgosom Gerapetritisom v Berlíne. „A Rusko nenecháva nikoho na pochybách, že chce v nezmenenej miere pokračovať vo svojej vojne na Ukrajine,“ vyhlásil.
O to viac musia podľa šéfa nemeckej diplomacie napríklad Európska únia a Nemecko podporovať energetické sankcie a obmedzovať príjmy Ruska ďalšími opatreniami. „Uvoľňovať sankcie teraz je v každom prípade nesprávna cesta,“ povedal Wadephul.
Doplnil, že aj keď si kríza na Blízkom východe vyžaduje pozornosť, nemožno zabúdať, že „situácia na Ukrajine pre nás zostáva absolútnou bezpečnostnou prioritou“.
Americký minister financií Scott Bessent v noci na piatok na sociálnej sieti oznámil, že iné krajiny môžu dočasne nakupovať ruskú ropu, ktorá je už v preprave na lodiach. Cieľom je podľa neho zlepšiť situáciu s dodávkami na svetových trhoch. Výnimka zo sankcií USA má platiť do 11. apríla. Nemecký kancelár Friedrich Merz rozhodnutie Washingtonu kritizoval.