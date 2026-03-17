Vo veku 74 rokov zomrela americká moderátorka Kiki Shepardová. Informoval o tom magazín TMZ s odvolaním na jej hovorkyňu.
Smrť obľúbenej moderátorky bola podľa hovorkyne náhla a nečakaná. V pondelok (16. 3.) ju našli bez známok života po tom, ako dostala infarkt.
Preslávilo ju hľadanie talentov
Kiki Shepardová si získala sympatie domáceho publika najmä pri účinkovaní v šou Showtime at the Apollo. Ako píše TMZ, v rokoch 1987 až 2002 v nej spolu s moderátorom Steveom Harveym predstavovala mladé herecké talenty.
Shepardová sa okrem toho zúčastnila nakrúcania viacerých seriálov ako Baywatch, Grey's Anatomy alebo Newyorskí policajti (NYPD Blue). Aktívna bola aj na Broadwayi, kde si zahrala v hrách ako Reggae alebo Bubbling Brown Sugar.
Ešte pred účinkovaním v divadle a televízii sa Shepardová realizovala vo svete tanca. V 70. rokoch vystupovala na viacerých celosvetových pódiách spolu s tanečnou skupinou D. C. Repertory Dance Company.