Marcová akcia Kajúcnik bola vyvrcholením viacročnej práce Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Prípad sa týka podozrení zo zneužívania prostriedkov trestného práva.
Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol vedúci špecializovaného tímu Veritas ÚIS Juraj Lukáč. Uznesenie o vznesení obvinenia má podľa jeho slov 133 strán a je plné faktov a zreťazených dôkazov. Spis má v aktuálnom štádiu trestného konania približne 23.000 strán. Špecializovaný tím podľa Lukáča nekoná na základe politických vyhlásení alebo mediálnych komentárov.
„O podozrení z trestnej činnosti príslušníkov bývalej Národnej kriminálnej agentúry vypovedalo viacero osôb v rôznych konaniach minimálne od roku 2020. V roku 2021 začal o týchto skutočnostiach vypovedať v súčasnej dobe spoluobvinený J. K.,“ priblížil. Zriadenie špecializovaného tímu Veritas bolo podľa jeho slov reakciou na desiatky trestných oznámení, podaní a podnetov, ktoré poukazovali na možné nezákonné postupy pri vedení viacerých trestných konaní. „Zadržiavacia akcia s názvom Kajúcnik bola vyvrcholením viacročnej práce vyšetrovateľov, operatívcov a analytikov ÚIS,“ podčiarkol Lukáč.
Ako doplnil, v tomto štádiu trestného konania je možné hovoriť o podozreniach z manipulácie dôkazov a priebehu dokazovania vo viacerých trestných konaniach. „Vyšetrovanie sa opiera o konkrétne skutočnosti a listinné dôkazy. (...) A to najmä zistené rozdiely v obsahu niektorých procesných dokumentov, rozpory medzi jednotlivými verziami vyhotovených listín, ako aj okolnosti ich vzniku a vyhotovenia,“ dodal. Deklaroval, že „zadržiavacia“ akcia bola naplánovaná a vykonaná s ohľadom na dôstojnosť zadržiavaných osôb a s rešpektom k ich rodinám.
Zástupca riaditeľa ÚIS a riaditeľ útvaru inšpekcie ÚIS Milan Maškara sa ohradil voči viacerým informáciám, ktoré v predchádzajúcich dňoch odzneli na adresu úradu a špecializovaného tímu Veritas. Odmietol kritiku o nezákonnom konaní inšpekčnej služby. Nie je podľa neho pravda, že policajná inšpekcia koná iba v trestných veciach príslušníkov bývalej Národnej kriminálnej agentúry. „ÚIS nemá krvavé oči,“ povedal.
Poukázal na to, že pod aktuálnym vedením ÚIS prišlo k posilneniu preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie protiprávneho konania príslušníkov Policajného zboru i k zefektívneniu včasného prijímania opatrení. Hovoril napríklad o náraste počtu vznesených obvinení za korupčné trestné činy. „ÚIS by mal byť garantom dodržiavania zákonnosti a v tejto oblasti sme prijali rázne a efektívne opatrenia, ktoré eliminovali nedostatky zavedené bývalým vedením ÚIS,“ dodal.
ÚIS na začiatku marca zadržal a obvinil v rámci akcie Kajúcnik viacerých súčasných a bývalých policajtov i prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. Ide o obvinenia z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Okrem obvinených zadržala policajná inšpekcia aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal na obvinených Jána Č. a Pavla Ď. aj návrh na ich väzobné stíhanie. Súdy však rozhodli, že budú stíhaní na slobode. Okrem iného konštatovali, že prokurátor podal návrh na nepríslušný súd. Pavol Ď. vylúčil, že by obvinení niekedy páchali trestnú činnosť a zdôraznil, že všetko robili zákonným spôsobom. Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka v utorok rozhodol, že kauzu Kajúcnik bude po novom dozorovať a úkony v nej vykonávať Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici.