Richard Raši podľa Milana Majerského neho nesie plnú zodpovednosť za stav, v ktorom sa NR SR nachádza.
Ak sa predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) nestretne s prezidentom SR Petrom Pellegrinim a nezačne riešiť rozvrat parlamentnej demokracie a chaos v parlamente, poslanci NR SR za KDH začnú zbierať podpisy pod návrh na odvolanie Rašiho z funkcie šéfa parlamentu. V utorok o tom informoval predseda KDH Milan Majerský.
KDH vyčíta Rašimu a prezidentovi, že ich plánované pondelkové (16. 3.) stretnutie k téme legislatívneho procesu sa neuskutočnilo. Kresťanskí demokrati kritizujú chaos v parlamente, čoho dôkazom je podľa nich aj novela Trestného zákona, o ktorej aktuálne rokuje parlament. Týka sa ochrany vojnových hrobov a pamätníkov. K nej pribudlo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré menia iné zákony, čiže ide o tzv. prílepky.
„Prílepky kritizuje aj samotný podpredseda Národnej rady Andrej Danko (SNS). Andrej Danko kritizuje, ako porušujú zákon jedným prílepkom za druhým,“ zdôraznil Majerský na tlačovej konferencii. Koalícia ide zároveň tzv. prílepkom rušiť zákon, ktorý mal zaviesť transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. „Takéto babráctvo sme tu hádam ešte nemali,“ zdôraznil. Pripomenul, že rušenie ÚOO sa riešilo na konci roka 2025 niekoľko rokovacích dní namiesto schvaľovania iných potrebných návrhov. Napokon však ide celý zákon „do koša“.
KDH pripomenulo, že parlament by mal skôr riešiť ekonomickú situáciu obyvateľov. „Toto sa však nedeje a priamu zodpovednosť nesie predseda Národnej rady. On stanovuje program, on má zodpovednosť za to, čo sa preberá, o čom sa rokuje v pléne Národnej rady. Preto tu a teraz jasne hovoríme, ak sa prezident republiky nestretne s predsedom parlamentu a nezačne tento rozvrat parlamentnej demokracie riešiť, KDH začne iniciovať zber podpisov na odvolanie Richarda Rašiho. Richard Raši zlyhal a musí niesť plnú zodpovednosť za stav, v ktorom sa nachádzame,“ vyhlásil šéf hnutia.
Poslanci za KDH zároveň podporia návrh na odvolanie Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu parlamentu. „Je neakceptovateľné, aby post zastával človek, ktorý si bude z parlamentu odbiehať priamo na lavicu obžalovaných,“ pripomenul Majerský.
Mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie Gašpara je zvolaná na utorok popoludní. Opozícia sa obáva, že Gašpar zneužíva svoje pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou. Podpredseda NR SR a niekdajší policajný prezident čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec.