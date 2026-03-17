Tri dni po maďarských voľbách, ktoré sa majú konať 12. apríla, bude v Bruseli predložená legislatíva, ktorá by zakázala dovoz ruskej ropy na európsky trh. Podľa agentúry MTI na to upozornil v utorok šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
Dodal, že súčasná maďarská vláda bude v prípade víťazstva vo voľbách naďalej bojovať za ochranu nízkych cien energií, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Minister na výročnej konferencii Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory (MKIK) varoval, že sa očakáva veľký boj v oblasti dodávok energie a kľúčovou otázkou je, ako sa k tomu Maďarsko postaví, čo sa rozhodne v parlamentných voľbách 12. apríla.
Poukázal na to, že situácia na Blízkom východe dnes nesie riziko najdramatickejšej krízy dodávok ropy v histórii, pričom uzavretie Hormuzského prielivu ovplyvní približne dvadsať percent celkovej svetovej spotreby.
„A navyše, kvôli politickým rozhodnutiam prijatým v Európe, sme teraz v situácii, keď je Európa uzavretá pred svojimi dvoma najdôležitejšími euroázijskými zdrojmi ropy. Európa sa politickým rozhodnutím uzavrela pred ruskou ropou a je uzavretá pred arabskou ropou kvôli súčasnej bezpečnostnej situácii, kvôli tamojšej vojne,“ povedal.
„Otázkou je, či si Európa túto situáciu udrží z ideologických dôvodov, alebo či si sama otvorí zdroj ropy, na ktorého otvorenie má vplyv na základe ekonomickej racionality. Pretože nemáme vplyv na to, ako sa bude vojna na Blízkom východe vyvíjať, ale Európska únia by sa mohla rozhodnúť, že ruskú ropu pustí späť na európsky trh,“ podčiarkol Szijjártó.
Podľa jeho slov v Bruseli sa pripravuje legislatíva, ktorá by úplne zakázala ruskú ropu na európskom trhu. Stane sa tak „nejakou náhodou“ iba tri dni po maďarských voľbách, 15. apríla.
Minister zdôraznil, že vláda je pripravená bojovať aj v tejto veci. „Pre Maďarsko je lacná ruská ropa základom pre udržanie zníženia režijných nákladov. Základom celého zníženia režijných nákladov je to, že nakupujeme energetické nosiče z Ruska lacnejšie ako ostatní. Pretože v súčasnosti pre Maďarsko nie je k dispozícii žiadny lacnejší zdroj ako plyn z Ruska a nie je k dispozícii žiadny lacnejší zdroj ako ropa z Ruska. Toto je fakt. A ak Maďarsku zakážu nakupovať lacnú ropu, znamená to, že odteraz budú dodávky energie do krajiny drahšie. Preto sme pripravení bojovať,“ cituje MTI Szijjártóa.