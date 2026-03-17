Pri požiari rodinného domu v obci Mirkovce v okrese Prešov zomrelo jedno dieťa a dve utrpeli zranenia. Ich stav je kritický.
Na mieste tragédie o tom informoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Ľubomír Toďor.
„Po príchode na miesto požiaru bol v treťom štádiu horenia. Následne sme dohľadávaním našli tri deti, dve boli v kritickom stave prevezené vrtuľníkovou záchrannou službou do košickej nemocnice a jedno zomrelo,“ uviedol Toďor.
Na mieste podľa jeho slov zasahovalo 14 príslušníkov HaZZ z Prešova spolu s tromi dobrovoľnými hasičmi z Dobrovoľného hasičského zboru obce Lemešany.
„Zásah bol náročný, nakoľko trvalo rozoberať celú konštrukciu. Momentálne je požiar lokalizovaný a dohášame skryté ohniská. V prvotnej správe nebolo ohlásené, že niekto sa nachádza vnútri, až následne pri hasení a likvidovaní sme našli telo. Podľa slov starostu obývali túto zástavbu tri rodiny,“ povedal Toďor s tým, že momentálne je na mieste zisťovateľ príčin požiaru.