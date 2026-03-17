Ceny pohonných látok na Slovensku by mali byť v nasledujúcich týždňoch približne na úrovni štátov Vyšehradskej štvorky (V4) a výrazne lacnejšie ako v Rakúsku. Po utorkovom rokovaní vlády s predstaviteľmi spoločnosti Slovnaft to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Chceme, aby v rámci V4 sme boli na úrovni, ktorá je porovnateľná, a pokiaľ ide o Rakúsko, aby sme boli lacnejší,“ povedal premiér s tým, že aktuálne je tento stav realitou.
Problémy na severe Slovenska
Nižšie ceny palív podľa premiéra začínajú prinášať aj problémy. „Dnes nás upozornili predstavitelia Slovnaftu na situáciu, ktorá vznikla v niektorých severných okresoch Slovenska, kde vzhľadom na to, že nafta na Slovensku je výrazne lacnejšia ako v Poľsku, tak dochádzalo k obrovským nákupom, nielen teda do nádrží,“ dodal Fico.
Vláda sa podľa premiéra dohodla so Slovnaftom, že prípadné obmedzenia množstva paliva pri tankovaní zostane na uvážení predajcov, no zvažuje prijatie vládneho nariadenia, ktoré by prinieslo vyššie ceny nafty pre zahraničných vodičov. „Ak príde zahraničný, tak si bude musieť kúpiť naftu za cenu, ktorá je možno v jeho krajine, jednoducho bude tam úplne iná cena. Môžeme to urobiť. Príslušné právne predpisy nám to umožňujú, teraz legislatíva analyzuje, že či takéto vládne nariadenie prijmeme,“ dodal premiér.