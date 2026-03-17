Od poludnia stredy 18. marca bude platiť na území okresu Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji a okresov Michalovce a Trebišov v Košickom kraji mimoriadna situácia.
Na utorkovom rokovaní ju v súvislosti s únikom nebezpečných látok v areáli Bukózy v obci Hencovce vyhlásila vláda.
Dôvody vyhlásenia mimoriadnej situácie
„Podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja,“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR ako predkladateľ návrhu.
Rezort zdôraznil, že cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je minimalizovanie potenciálnych rizík a hrozieb, vytvorenie optimálnych podmienok na efektívne riadenie ďalších záchranných prác s cieľom riešenia vzniknutej mimoriadnej udalosti, zabezpečenie efektívnej medzirezortnej spolupráce pri jej riešení. „Taktiež zabezpečenie strategickej komunikácie pri navrhovaných opatreniach na riešenie mimoriadnej udalosti,“ dodalo MV.
V areáli Bukózy v obci Hencovce došlo k úniku nebezpečných látok. Vláda preto vyhlásila mimoriadnu situáciu; Foto: TASR/Roman Hanc
Pripomenulo, že po vzniku bezprostredného ohrozenia únikom nebezpečných látok z rôznych zdrojov v areáli bývalej celulózky vyhlásil Okresný úrad Vranov nad Topľou 18. februára mimoriadnu situáciu pre daný okres. Okamžite sa začali záchranné práce, pričom sa na konci februára podarilo situáciu stabilizovať a zabrániť ďalším priesakom nebezpečných látok.
Na začiatku marca v informatívnej správe minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) informoval, že v súvislosti s únikom čierneho lúhu v areáli Bukózy v obci Hencovce vykonal Hasičský a záchranný zbor spolu 11 zásahov. Dodal tiež, že polícia vedie tri trestné konania súvisiace s environmentálnou kriminalitou a porušovaním ochrany vôd. Súčasne eviduje výrazný nárast majetkovej trestnej činnosti v areáli podniku. Polícia preto na začiatku marca zorganizovala rozsiahlu akciu proti rabovaniu, do ktorej nasadila viac ako 80 policajtov, drony aj termovíziu. Areál od marca strážia žandári.