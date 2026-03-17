Hlavným dôvodom na odchod Tibora Gašpara (Smer-SD) z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR je obava z toho, že bude svoj post zneužívať, aby si pomohol vo svojej trestnej veci. V utorok to vyhlásil líder opozičného PS Michal Šimečka.
Zároveň zdôraznil, že Gašpara chcú odvolať aj preto, aby sa ochránila vážnosť NR SR. Post podpredsedu parlamentu podľa neho nemôže zastávať osoba obžalovaná zo závažnej trestnej činnosti.
„Jednak je to snaha ochrániť dobré meno Národnej rady SR a jednak je to dôvodná obava z toho, že Tibor Gašpar bude čím ďalej, tým viac zneužívať svoju pozíciu podpredsedu národnej rady, aby pomáhal sám sebe v jeho trestnej veci. Mali sme možnosť to pozorovať už aj za posledné dva roky,“ skonštatoval Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente. Pripomenul, že naposledy v decembri 2025 Gašpar obhajoval zmenu pri výpovediach tzv. kajúcnikov, čo považuje za konflikt záujmov. Podľa Šimečku Gašpar využíva svoje postavenie, prístup do médií a možnosť kedykoľvek vystúpiť v NR SR.
„Tibor Gašpar za dva a pol roka predložil do pléna národnej rady 21 návrhov. Z toho nula pomohlo ľuďom na Slovensku a 21 malo ambíciu zrušiť právny štát, demokraciu, zastrašiť oponentov, zastrašiť kritikov alebo nejakým iným spôsobom obmedziť a zmeniť pravidlá hry v trestných konaniach,“ zdôraznila poslankyňa Zuzana Mesterová (PS). Jej stranícka kolegyňa Zuzana Števulová doplnila, že úlohou Gašpara v NR SR v skutočnosti nie je slúžiť verejnosti, verejnému záujmu alebo Slovensku. „Jeho úlohou je vysekať seba a svojich kamošov spod obvinení a ujsť spravodlivosti,“ myslí si.
Šimečka neočakáva, že sa mimoriadna schôdza k návrhu na odvolanie Gašpara bude konať. Predpokladá, že koaliční poslanci neschvália jej program, „pretože Tibor Gašpar nenájde odvahu sa obhájiť v pléne národnej rady“. Rokovanie je naplánované na utorok od 13.30 h. Podpredseda NR SR a niekdajší policajný prezident čelí spolu s ďalšími osobami obžalobe v kauze Očistec.