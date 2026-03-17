Európska únia začala rok po návrate amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu brať do úvahy nepredvídateľnosť Spojených štátov, vyhlásila v utorok v rozhovore pre agentúru Reuters šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová.
Členské štáty eurobloku sú podľa nej zároveň znepokojené, že Washington s nimi nekonzultoval začiatok vojny proti Iránu a jej ciele, informuje TASR.
„Samozrejme, sme spojencami Ameriky, ale naozaj nerozumieme ich nedávnym krokom. Myslím si, že po roku (Trumpa vo funkcii prezidenta USA) je celkom jasné, že slovo, ktoré musíme brať do úvahy, je nepredvídateľnosť. Takže sme teraz pokojnejší, pretože očakávame, že sa nepredvídateľné veci budú diať neustále,“ poznamenala. Podľa jej slov EÚ ostáva pokojná a sústredená.
Kallasová zároveň zdôraznila potrebu hľadať diplomatické riešenia, ako udržať otvorený Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre bezpečný tranzit energií a potravín. Trump vyzýva spojencov, aby tam vyslali vojnové lode s cieľom zabezpečiť bezpečný tranzit uprostred vojny na Blízkom východe, no túto požiadavku podľa portálu Politico jasne odmietli ministri zahraničných vecí dvadsaťsedmičky na pondelňajšom rokovaní v Bruseli.
„Nikto nie je pripravený vystaviť svojich ľudí nebezpečenstvu v Hormuzskom prielive. Musíme nájsť diplomatické riešenia, aby sme predišli potravinovej, hnojivovej a energetickej kríze,“ zdôraznila.
Dopravu v prielive značne narušil konflikt medzi Spojenými štátmi, Izraelom a Iránom, čo spôsobilo prudký nárast cien energií po celom svete. Touto strategickou trasou bežne prechádza asi pätina svetových dodávok ropy a zemného plynu.
Minulý týždeň maďarský premiér Viktor Orbán vyzval Európsku komisiu na pozastavenie všetkých sankcií voči ruskej rope, avšak EÚ podľa Kallasovej nemá záujem o dohody s Ruskom v oblasti energetiky. „Bola som za zatvorenými dverami (s predstaviteľmi členských krajín EÚ) a nevidím tam žiadnu takúto ochotu. Nesmieme Rusku dať to, čo chce, lebo jeho chamtivosť bude len narastať,“ dodala.