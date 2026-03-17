Opozičné Hnutie Slovensko sa pýta ľudí, či súhlasia s tým, aby občania Slovenska mali možnosť voliť aj elektronicky po vzore Estónska.
Výsledky rozhodnú o podmienkach po voľbách
Ide o v poradí ôsmu otázku zverejnenú na webe Prevrat2027.sk. Zohľadnenie výsledkov hlasovaní bude podľa hnutia podmienkou vstupu do novej vlády po parlamentných voľbách. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval líder hnutia Igor Matovič.
„Chceme v tomto prípade doslova prekopírovať to, čo v Estónsku majú dlhé roky vyskúšané a umožniť aj občanom SR, kdekoľvek na svete sa nachádzať budú, aby sa mohli zapojiť do volieb,“ zdôraznil Matovič. Otázka sa týka možnosti elektronického hlasovania vo všetkých typoch volieb vrátane referenda.
Matovič zopakoval, že zohľadnenie výsledkov hlasovaní bude podmienkou vstupu hnutia do budúcej koalície, prípadne podpory budúcej koalície pod vedením predsedu PS Michala Šimečku. Ak budú parlamentné voľby v riadnom termíne, celkovo by mohlo Hnutie Slovensko predstaviť približne 25 otázok. „Dáme ich na piedestál a budú to podmienky, z ktorých neustúpime,“ zdôraznil.
Hnutie Slovensko zverejňuje na svojom webe každý mesiac otázku týkajúcu sa konkrétneho riešenia pre krajinu. Plánuje tak robiť do najbližších parlamentných volieb. Ľudia môžu za navrhnuté riešenia hlasovať.