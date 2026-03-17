Ruskí vojaci na fronte na Ukrajine dostali rozkaz odinštalovať si aplikáciu Telegram.
Ak to neurobia, velitelia im pohrozili preradením do trestných jednotiek Storm-Z. S odvolaním sa na ruské telegramové kanály podporujúce vojnu o tom informuje Novaja gazeta Evropa, píše TASR.
Ruský provojnový telegramový kanál Dva majora v nedeľu informoval, že „na fronte boli vydané rozkazy na vymazanie Telegramu z mobilných telefónov“. Dodal, že vojenská polícia dostala úlohu kontrolovať telefóny vojakov. Tí, ktorí odmietli rozkaz poslúchnuť, boli prevelení do trestných jednotiek Storm-Z zložených z bývalých väzňov, kde je mimoriadne vysoká úmrtnosť.
„Ako alternatívu uvádzajú aplikáciu MAX. Problém je v tom, že v niektorých špeciálnych jednotkách je používanie MAX zakázané. Hoci vidíme, že viaceré bojové hliadky už na MAX prešli. Je však pomalý,“ uviedol kanál.
Správu potvrdil aj provojnový kanál Belorusskij silovik. Uviedol, že rozkazy pravdepodobne vznikli na úrovni nižšieho velenia, nie na ministerstve obrany. Poznamenal, že veliteľské štruktúry v „niektorých ďalších jednotkách“ naďalej fungujú prostredníctvom Telegramu.
Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo februári bez zverejnenia dôkazov vyhlásila, že používanie Telegramu predstavuje pre ruské jednotky „život ohrozujúce“ riziko vzhľadom na údajnú spoluprácu medzi platformou s oficiálnym sídlom v Dubaji a ukrajinskými spravodajskými službami.
V Rusku populárna aplikácia Telegram už niekoľko dní čelí výpadkom. Problémy s pripojením cez víkend nahlásilo 18.000 ľudí a na sociálnych sieťach sa šíria fámy o úplnom zákaze Telegramu od 1. apríla. Kritici a aktivisti za ľudské práva tvrdia, že výpadky mobilného internetu sú priehľadným pokusom Kremľa o posilnenie dohľadu nad verejnosťou.
Ruské úrady sa už asi rok snažia presvedčiť používateľov Telegramu, aby prešli na oficiálnu ruskú náhradu MAX, ktorá však svojím používateľom neposkytuje anonymitu ani ochranu súkromia.