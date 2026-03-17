Bratislavskí policajti zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo po siedmej ráno na diaľnici D2 v smere do Bratislavy.
Aktualizované o 9:44
V regionálnom autobuse, ktorý sa zrazil s osobným autom v utorok ráno na bratislavskom úseku diaľnice D2, bolo v čase nehody približne 70 cestujúcich, nikto nebol zranený. Podľa prvotných informácií spoločnosti Arriva, ktorej autobus patrí, nezvládol vodič osobného auta riadenie a šofér autobusu idúci za ním už nedokázal zrážke zabrániť. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Peter Stach. Doplnil, že nehoda sa stala približne o 6.55 h.
„Nehodu zadokumentovala polícia, ktorá taktiež vykonala u oboch vodičov dychovú skúšku na prítomnosť alkoholu s negatívnym výsledkom. Keďže autobus pre poškodenie nemohol pokračovať v jazde, dopravca vypravil náhradné vozidlo,“ priblížil.
Ako doplnil, nehoda spôsobila spomalenie premávky na D2 a približne hodinové meškanie väčšiny spojov regionálnej dopravy zo Záhoria.
Zrážka autobusu s autom zablokovala jazdný pruh pri Bratislave; Foto: facebook.com/KRPZBA
Bratislavský krajský hovorca hasičov Štefan Koči pre TASR uviedol, že hasiči po príchode na miesto vyslobodili z osobného auta vodiča a odovzdali ho záchranárom. Polícia vyzvala ostatných vodičov, aby na prejazd úsekom využili alternatívne trasy. Dopravný servis Slovenského rozhlasu Zelená vlna na sociálnej sieti aktuálne hlási v úseku zdržanie niekoľko desiatok minút. Podobná situácia je aj na obchádzkových trasách.
Nehodu hlásia aj z východu, zranili sa deti
Pri dopravnej nehode, ktorá sa v utorok ráno stala v obci Rudňany, okres Spišská Nová Ves, sa zranili tri deti. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
„Krátko pred 7.00 h boli spišskonovoveskí hasiči vyslaní k dopravnej nehode v obci Rudňany, pri ktorej sa mala na mieste nachádzať minimálne jedna zranená osoba. Po príchode na miesto udalosti zistili, že zo štyroch účastníkov nehody sú zranené tri deti,“ uviedlo KR HaZZ. Hasiči im okamžite poskytli predlekársku prvú pomoc, vykonali potrebné protipožiarne opatrenia na vozidle a vymedzili miesto nehody.
Foto: facebook.com/krhazzkosice
Z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody políciou je podľa hasičov aktuálne prejazd úsekom obmedzený. Žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek.