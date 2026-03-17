Irak ostro odsúdil sériu teroristických útokov, ktoré sa v pondelok neskoro večer zamerali na americké veľvyslanectvo, hotel v Bagdade a veľké ropné pole na juhu krajiny. Údery označila vláda za priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť a stabilitu.
Iracký premiér Muhammad Šijá Súdání bezprostredne nariadil bezpečnostným silám, aby „vypátrali a zadržali páchateľov týchto činov a bezodkladne ich postavili pred súd, aby dostali trest, ktorý si zaslúžia“. Uvádza sa to v oficiálnom vyhlásení jeho hovorcu.
„Tieto zločiny majú vážne dôsledky pre našu krajinu a podkopávajú úsilie vlády o obnovu a prosperitu,“ dodal premiérov úrad k útokom, ktoré opäť zvýšili napätie v regióne.
Drony a rakety v Zelenej zóne
Dva nemenované iracké bezpečnostné zdroje potvrdili, že dronový útok v opevnenej Zelenej zóne, kde sídlia zahraničné diplomatické misie a vládne inštitúcie, bol cielene zameraný na americké veľvyslanectvo.
V tejto prísne stráženej oblasti sa nachádza aj známy hotel Ar-Rašíd, na ktorého streche po dronovom útoku vypukol požiar. Iracké ministerstvo vnútra však verejnosť upokojilo vyhlásením, že „incident si nevyžiadal žiadne obete a nespôsobil ani materiálne škody“.
Bagdadom otriasol v pondelok večer silný výbuch aj krátko po tom, ako protivzdušná obrana zachytila ďalší útok na americké veľvyslanectvo. Podľa bezpečnostných predstaviteľov na ambasádu smerovali až štyri rakety.