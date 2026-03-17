Izraelský prezident Jicchak Herzog v pondelok vyhlásil, že Európa by mala podporiť boj jeho krajiny proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Porážka režimu v Teheráne je podľa neho v hlbokom záujme európskej bezpečnosti.
„Európa by mala podporiť akékoľvek úsilie zamerané na okamžité zlikvidovanie Hizballáhu,“ povedal Herzog. „Mali by pochopiť, že ak chcete niečo dosiahnuť, niekedy musíte vyhrať vojnu,“ dodal.
Prezidentove vyjadrenia nasledovali po tom, ako izraelská armáda oznámila, že na juhu Libanonu začala proti militantom obmedzené pozemné operácie, aby posilnila svoju predsunutú obrannú oblasť.
Iránom podporovaný Hizballáh považuje viacero krajín vrátane Európskej únie za teroristickú organizáciu (prípadne iba jeho vojenské krídlo). Libanon do vojny na Blízkom východe vtiahli útoky militantov na Izrael z 2. marca, ktoré boli reakciou na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího. Počas dvoch týždňov prebiehajúcich bojov bolo v Libanone zo svojich domovov vyhnaných už viac než jeden milión ľudí.
Návrh na rokovania v Paríži
Francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte v sobotu ponúkol usporiadanie priamych rokovaní medzi izraelskou a libanonskou vládou v Paríži. Podľa jeho slov je Bejrút na rokovania pripravený.
Herzog tento návrh označil za veľmi pozitívny vývoj. „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa rokovania uskutočnili. Je najvyšší čas, aby sme mali príležitosť posunúť sa s Libanonom dopredu,“ podotkol izraelský prezident.
Vláda premiéra Benjamina Netanjahua však zatiaľ verejne nenaznačila, že by akékoľvek rokovania s Bejrútom boli na programe dňa. Izraelskí predstavitelia navyše opakovane kritizujú Libanon za to, že nesplnil svoj záväzok a Hizballáh neodzbrojil.
Historické rázcestie a bezpečnosť Európy
„Nachádzame sa na historickom rázcestí,“ povedal Herzog o vojne s Iránom. „Príde moment, keď po viac ako jednej generácii nekonečných vojen, krviprelievania a teroru bude ich hlavná príčina, ktorá pochádza z Teheránu, zablokovaná a zastavená, a celý smer regiónu sa zmení,“ pokračoval.
Prezident zároveň trval na tom, že porážka duchovných autorít v Iráne je v najhlbšom záujme národnej bezpečnosti samotnej Európy.