Americký prezident Donald Trump v pondelok opäť pohrozil Kube vojenským zásahom a vyjadril nádej, že bude mať česť tento ostrov získať alebo prípadne oslobodiť.
„Verím, že budem mať česť získať Kubu,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Či ju oslobodím, obsadím – myslím, že s ňou môžem robiť, čo chcem, ak chcete poznať pravdu. Momentálne je to veľmi oslabená krajina,“ dodal prezident.
Ropné embargo a zajatie Madura
Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá. Spojené štáty uvalili na túto karibskú krajinu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského exprezidenta Nicolása Madura, ktorý bol podporovateľom Havany. Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy na Kubu.
Od 9. januára nebola na ostrov dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety a ešte viac prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu. Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a v súčasnosti je zasiahnutá rozsiahlou hospodárskou krízou, ktorú sprevádzajú dlhodobé výpadky elektrickej energie, nedostatok paliva, liekov a potravín.
Odklad stretnutia s Čínou
Trump počas pondelkovej tlačovej konferencie tiež informoval, že požiadal Čínu o odloženie stretnutia s prezidentom Si Ťin-pchingom približne o mesiac.
Pôvodne bolo toto stretnutie naplánované na začiatok apríla, no v dôsledku vojny na Blízkom východe chcel americký prezident cestu odložiť. Tento krok avizovala už skôr v pondelok pre televíznu stanicu Fox News aj hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová.