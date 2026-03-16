Vojna na Blízkom východe sa tento týždeň pravdepodobne neskončí, vyhlásil v pondelok v Oválnej pracovni americký prezident Donald Trump. Podľa jeho slov však konflikt, ktorý na konci februára vyvolali americko-izraelské útoky na Irán, dlho trvať nebude.
„Nemyslím si, ale bude to čoskoro. Nebude to trvať dlho,“ odpovedal Trump na otázku, či by sa vojna mohla skončiť v priebehu tohto týždňa.
Prezident uviedol, že „mal povinnosť“ na Irán zaútočiť, pretože po skončení vojny budeme žiť v „bezpečnejšom svete“. Teherán zároveň kritizoval za jeho odvetné útoky na susedné krajiny v regióne.
Zlikvidované vedenie a výzva spojencom
Trump dodal, že celé vedenie Iránu je zlikvidované. „Všetci sú preč. Môj najväčší problém je, že nemám tušenie, s kým hovoríme. Nikto nikdy nepočul o žiadnom z týchto ľudí, všetci sú mŕtvi,“ povedal prezident.
Zároveň vyhlásil, že krajiny ako Japonsko, Južná Kórea a Čína, ktoré veľkú časť svojej ropy získavajú cez Hormuzský prieliv, by sa mali Spojeným štátom poďakovať. „A nemali by nám len ďakovať, mali by nám aj pomáhať,“ podotkol Trump.
Hormuzský prieliv je kľúčovou námornou trasou, cez ktorú sa za bežných podmienok preváža približne pätina svetových dodávok ropy. Od začiatku konfliktu však zostáva fakticky uzavretý. Americký prezident v nedeľnom rozhovore pre denník The Financial Times upozornil, že Severoatlantickú alianciu (NATO) čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA túto úžinu nepomôžu opätovne sprístupniť.
Irán bez jadrovej zbrane a sklamanie z NATO
Trump v Oválnej pracovni tiež vyhlásil, že ak by minulý rok nenariadil letecké útoky na iránske jadrové zariadenia, Teherán by už mal jadrovú zbraň.
V súčasnosti má Irán podľa jeho slov k dispozícii už len asi osem percent svojich rakiet a malý počet útočných dronov. Trump uviedol, že viaceré krajiny vrátane členov NATO ho „veľmi sklamali“, keď nepodporili Washington v tejto vojne.