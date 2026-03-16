Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie vyjadrili na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli jednoznačnú podporu požiadavkám zo strany Slovenska, Maďarska a Európskej komisie voči Ukrajine. Týkajú sa informácií o skutočnom stave ropovodu Družba.
V úvode rokovania vystúpil prostredníctvom videospojenia ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára však Kyjev naďalej neposkytol dostatočné informácie.
„Opäť sme sa dozvedeli, že ropovod Družba by podľa Ukrajiny mohol byť k dispozícii až o šesť týždňov. Tých termínov už však bolo viacero a stále sme sa nedopracovali k tomu, čo sme spoločne vyrokovali aj s Európskou komisiou - aby na miesto prišla expertná skupina, ktorá by posúdila skutočný stav,“ upozornil Blanár.
Ukrajina podľa Blanára stráca kredibilitu
Vláda SR považuje doterajšie informácie o poškodení ropovodu vrátane minulotýždňového brífingu s veľvyslancami na Ukrajine za nedostatočné. „My máme rovnako zábery, ktoré hovoria o niečom inom. Preto považujeme za nevyhnutné, aby sa situácia preverila priamo na mieste za účasti expertov, ktorí by mohli pomôcť aj pri prípadnej oprave ropovodu,“ zdôraznil Blanár.
Odmietavý prístup zo strany Ukrajiny je podľa neho neprijateľný a vyvoláva dohady, ktoré jej neprospievajú. „Stráca tým kredibilitu, pretože je to asociovaná krajina, ktorá má napĺňať svoje povinnosti, čo sa v tomto prípade týka poskytnutia informácií a kooperácie,“ dodal.
Slovensko dlhodobo zdôrazňuje, že má záujem o partnerské a konštruktívne vzťahy s Ukrajinou, no zároveň očakáva otvorenú spoluprácu pri riešení otázok, ktoré majú priamy dosah na energetickú bezpečnosť regiónu. Blanár v tejto súvislosti ocenil podporu partnerov z členských štátov EÚ vrátane Českej republiky, ktorá ponúkla vedenie expertnej skupiny na posúdenie údajného poškodenia ropovodu.
Témou bol aj Blízky východ
Ministri sa počas zasadnutia venovali taktiež situácii na Blízkom východe a jej dosahom na globálnu bezpečnosť a energetické trhy. Podľa šéfa slovenskej diplomacie ide o mimoriadne citlivú otázku, keďže región patrí medzi kľúčové oblasti produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu. Eskalácia tak môže mať významný vplyv na stabilitu svetových trhov a energetickú bezpečnosť EÚ.
Minister Juraj Blanár na okraj zasadnutia v Bruseli absolvoval aj bilaterálne rokovanie so šéfom indickej diplomacie Subrahmanjamom Džajšankarom.