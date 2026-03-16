Srí Lanka oznámila skrátenie pracovného týždňa pre úrady a časť verejného sektora. Cieľom je ušetriť obmedzené zásoby paliva pre obavy z dlhotrvajúcej vojny na Blízkom východe. Uviedli to v pondelok predstavitelia ostrovnej krajiny.
Generálny komisár pre základné služby Prabath Chandrakeerthi spresnil, že štátne inštitúcie budú od stredy fungovať len štyri dni v týždni. Nové opatrenia sa vzťahujú aj na školy či univerzity a zostanú v platnosti na neurčitý čas.
„Žiadame aj súkromný sektor, aby sa pridal a odteraz vyhlásil každú stredu za sviatok,“ povedal Chandrakeerthi po mimoriadnom zasadnutí, ktorému predsedal prezident Anura Kumara Disanajake. „Musíme sa pripraviť na najhoršie, ale dúfať v to najlepšie,“ doplnila hlava štátu s tým, že základné služby vrátane nemocníc, prístavov a záchranných zložiek budú naďalej fungovať ako zvyčajne.
Vláda tiež zrušila verejné podujatia a požiadala štátnych zamestnancov, aby v rámci možností pracovali z domu. Dôvodom je snaha o maximálne obmedzenie spotreby paliva.
Prídely paliva a zablokovaný prieliv
Po vypuknutí vojny na Blízkom východe Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy, prakticky uzavreli iránske revolučné gardy. Srí Lanka pritom všetku ropu dováža a nakupuje aj uhlie na výrobu elektrickej energie.
S prídelmi paliva začala krajina už v nedeľu. Každý motorista má po novom nárok len na 15 litrov benzínu alebo nafty týždenne, zatiaľ čo prostriedky verejnej dopravy dostali limit 200 litrov.
Úrady uviedli, že aktuálne zásoby benzínu a nafty by mali vydržať takmer šesť týždňov. Zároveň však varovali, že akékoľvek narušenie dodávok by mohlo ostrov vážne zasiahnuť. Srí Lanka nakupuje rafinované ropné produkty zo Singapuru, Malajzie a Južnej Kórey, zatiaľ čo surovú ropu pre svoju rafinériu získava priamo z Blízkeho východu.
Vláda na záver upozornila, že eskalácia bojov a dlhotrvajúca vojna by mohli vážne ohroziť snahy krajiny dostať sa z hlbokej hospodárskej krízy z roku 2022.