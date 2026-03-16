Nemecko sa podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa otvorene a bezprecedentne vyhrážalo Maďarsku pre postoj jeho vlády k ukrajinskej ropnej blokáde. Maďarská vláda sa však nevzdá zastupovania národných záujmov a nedovolí Ukrajincom strojnásobiť maďarským rodinám náklady na energie. Uviedol to v pondelok v Bruseli, pričom sa odvolal na informácie portálu 24.hu.
Šéf maďarskej diplomacie na tlačovej konferencii po zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci uviedol, že na stretnutí sa odohral bezprecedentný krok. Jeho nemecký rezortný partner Johann Wadephul podľa neho vyslovil „veľmi hrubú, otvorenú a nehanebnú hrozbu“.
Wadephul podľa Szijjártóa varoval, že ak sa maďarská vláda nevzdá národných záujmov a naďalej nebude hlasovať za schválenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu alebo za kroky potrebné na vstup krajiny do EÚ, bude to mať pre Budapešť vážne následky.
Podľa Szijjártóa je jasné, že „os Brusel – Berlín – Kyjev chce zmenu vlády v Maďarsku, pretože chce Európu zatiahnuť do vojny“, a suverénna národná vláda v Budapešti jej v tom bráni.