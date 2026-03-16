Britská spoločnosť BBC v pondelok oznámila, že požiadala federálny súd v americkom štáte Florida, aby zamietol žalobu podanú prezidentom USA Donaldom Trumpom. Dôvodom sporu je odvysielanie dokumentu, v ktorom bol podľa Trumpa upravený jeho prejav pred útokom na Kapitol z roku 2021.
BBC sa proti Trumpovej žalobe bráni tvrdením, že jej dokument „nikdy nebol vysielaný na Floride ani v USA a nebol dostupný na streamovanie na žiadnej platforme“. Hovorca televízie uviedol, že práve preto spoločnosť spochybnila jurisdikciu floridského súdu a podala žiadosť o zamietnutie žaloby.
Zároveň pripomenul, že BBC „po celý čas tvrdila, že sa bude dôrazne brániť“. Advokáti britskej spoločnosti už v januári v dokumentoch predložených súdu v Miami avizovali, že vysielateľ požiada o stiahnutie prípadu pre absenciu súdnej právomoci.
Miliardové odškodné za upravené zábery
Trump zažaloval BBC v decembri 2025 za dokumentárny film, v ktorom boli použité upravené zábery z jeho prejavu zo 6. januára 2021. Tie podľa neho vyvolávali dojem, že priamo vyzýva svojich priaznivcov na útok na Kapitol – sídlo amerického Kongresu.
Americký prezident žiada od britskej stanice päť miliárd dolárov za každý z dvoch bodov žaloby. Prvým je ohováranie a druhým porušenie floridského zákona, ktorý zakazuje klamlivé a nekalé obchodné praktiky.
Súčasť širšej kampane proti médiám
Žaloba na BBC je podľa pozorovateľov len súčasťou širšej kampane Donalda Trumpa proti médiám. V minulosti americký prezident žaloval alebo verejne útočil na viaceré televízne stanice a noviny, ktoré kritizovali jeho konanie.
Niektoré z nich, ako napríklad CBS a ABC, už súhlasili s mimosúdnymi dohodami v hodnote desiatok miliónov dolárov. Iné rešpektované médiá vrátane denníkov The New York Times a The Wall Street Journal tieto obvinenia zásadne odmietajú a s prezidentom sa súdia.