Členské štáty Európskej únie nenašli kompromis, ako spoločne riešiť vysoké ceny za elektrinu a iné energie. Po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre energetiku to v Bruseli uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková.
Ministri rokovali o tom, ako zabezpečiť zníženie cien energií po prudkom náraste cien ropy a plynu, ktorý nasledoval po náletoch na Irán. Saková pripomenula, že Európa pre drahé energie stráca konkurencieschopnosť v porovnaní s USA a Čínou. Vo štvrtok sa tejto otázke budú na samite EÚ venovať aj samotní šéfovia vlád a štátov.
„Dnes sme očakávali, že prídeme k nejakému konsenzu, k návrhu, čo ministri energetiky predložia, aby lídri vedeli rozhodnúť o jednotlivých opatreniach. K takémuto konsenzu sme neprišli,“ uviedla ministerka.
Západoeurópske krajiny podľa nej presadzujú názor, aby si ceny energií a elektriny upravoval každý štát sám, napríklad vlastným prispôsobovaním DPH alebo spotrebnej dane pri pohonných látkach.
„My sme toho názoru, že takéto opatrenia nestačia. Centrálne a východoeurópske krajiny sa prikláňali k tomu, že treba nanovo nastaviť systém obchodovania s emisnými povolenkami, pretože výrazne ovplyvňujú ceny elektrickej energie,“ povedala Saková s tým, že existujú jasné disproporcie a európsky trh s elektrinou nefunguje férovo pre všetkých.
Slovensko má čistý mix, no ceny sú vyššie
Ministerka tvrdí, že Slovensko má jeden z najčistejších energetických mixov, vybudovanú prenosovú sústavu zo severu na juh a zo západu na Ukrajinu a vyrába viac elektrickej energie, ako skonzumuje, vďaka čomu ju dokáže exportovať.
„Môžeme povedať, že sme jednou zo zodpovedných krajín EÚ. Aj napriek tomu máme o desať percent vyššie ceny elektrickej energie v stredoeurópskom regióne,“ opísala situáciu. To isté podľa nej tvrdí aj jej rakúska rezortná kolegyňa, a preto sa treba zamyslieť nad spravodlivosťou systému.
„Možno sa treba zaoberať tým, či skutočne musí byť aj naďalej naviazanosť cien elektrickej energie na ceny plynu, ktoré neúmerne stúpajú. Či si nemôžeme napríklad časť domácej produkcie elektriny nechať za výrobné ceny pre svoj trh, pre domácnosti a pre priemysel, alebo či sa nebudeme musieť dotýkať systému emisných povoleniek,“ odkázala Saková.
Štátna pomoc pre priemysel
Niektoré členské krajiny už zvažujú štátnu pomoc pre priemysel, ktorý trpí vysokými cenami elektriny. Saková zdôraznila, že Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu, takže si pravidlá nemôže nastavovať len tak, ako by vláda chcela. Každý návrh na štátnu pomoc musí byť najskôr oznámený Európskej komisii.
„Pripravujeme schému pomoci pre energeticky náročné podniky s názvom CISAB, kde im chceme preplácať polovicu spotrebovanej elektrickej energie, ale len na úrovni 50 eur za megawatthodinu,“ uviedla.
Dodala, že Slovensko sa pripája k výzve, aby Európska komisia do budúcnosti pripravila plán, ako na pomoc s vysokými cenami energií využiť nevyčerpané eurofondy.