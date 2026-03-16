Iránske revolučné gardy (IRGC) pohrozili v pondelok útokmi na americké spoločnosti v krajinách Perzského zálivu. Zároveň vyzvali ich zamestnancov, aby sa zo sídiel týchto firiem okamžite evakuovali.
„Zamestnanci amerických spoločností sú vyzvaní, aby tieto oblasti okamžite opustili. Iránske revolučné gardy plánujú tieto miesta čoskoro zasiahnuť,“ uviedli IRGC na svojej oficiálnej webovej stránke Sepah News.
Zatiaľ nie je presne jasné, o ktoré konkrétne americké spoločnosti ide. Minulý týždeň však iránska tlačová agentúra Tasním zverejnila na platforme Telegram zoznam potenciálnych cieľov. Ten zahŕňal regionálne sídla technologických gigantov, ako sú Amazon, Google, Microsoft a Nvidia v krajinách Perzského zálivu.