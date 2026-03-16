Aplikácia Telegram, slúžiaca na zasielanie správ, zaznamenala v Rusku rozsiahly výpadok. Jej používatelia hlásia, že verzie aplikácie a webovej stránky služby boli v pondelok nedostupné. Predtým sa na sociálnych sieťach šírili fámy o úplnom zákaze platformy od 1. apríla.
Audiohovory a videohovory cez Telegram a aplikáciu WhatsApp sú v Rusku blokované už od polovice roka 2025. Ruské úrady toto opatrenie zdôvodňujú tým, že poskytovatelia služieb nedodržiavajú zákony. Ostatné aplikácie na zasielanie správ, ako napríklad Signal a Viber, sú zablokované už dlhšie. Prístup na mnohé ďalšie webové stránky vrátane platformy YouTube nie je možný bez virtuálnej súkromnej siete (VPN).
Zásah proti VPN a nová štátna aplikácia
Moskva pritom zasahuje aj proti používaniu samotných VPN. Podpredseda parlamentného výboru pre informačnú politiku Andrej Svintsov nedávno povedal, že tajné služby by mohli obmedziť alebo zablokovať ich prevádzku počas nasledujúcich troch až šiestich mesiacov. V hlavnom meste sú služby VPN cez mobilný internet už teraz výrazne obmedzené.
Úrady v Rusku nabádajú obyvateľov, aby využívali novú domácu aplikáciu na zasielanie správ MAX. Kritici sa však obávajú, že táto platforma bude zneužitá na špehovanie jej používateľov.
Telegram dostal v pondelok v Rusku zároveň pokutu 35 miliónov rubľov (zhruba 300 000 eur) za to, že neodstránil zakázaný obsah. Úrady už dlhší čas tvrdia, že sa využíva ako platforma na šírenie nelegálneho a extrémistického obsahu. Vedenie spoločnosti tieto obvinenia odmieta a viní úrady zo snahy obmedziť jej služby, aby prinútili ľudí prejsť na štátnu aplikáciu MAX.