Rýchlosť účinkovania liekov proti bolesti ovplyvňuje niekoľko vonkajších faktorov.
Upozorňuje na to Univerzita Johnsa Hopkinsa (UJH), podľa ktorej „väčšina liekov začne účinkovať v momente, keď žalúdok prepustí ich obsah do čriev.“
Podľa nej v zásade platí, že čím rýchlejšie sa liek dostane do spodnej časti tráviaceho traktu, tým rýchlejšie zaúčinkuje.
Pomôže aj správna poloha tela
Pre čo najrýchlejšie účinkovanie liekov na bolesť je dôležitá aj správna poloha tela. Pripomína to UJH, ktorej z výskumu vyplýva, že lieky účinkujú najrýchlejšie, keď si pacient po ich užití ľahne na pravý bok.
„Užívanie liekov v polohe ležmo na pravom boku sa ukázalo ako najlepšie, s 2,3-krát rýchlejším presunom liekov do spodnej časti brucha a ich rozpustením.“
Pre čo najrýchlejší účinok je tiež potrebné zapiť lieky dostatočným množstvom vody, vďaka čomu sa rýchlo rozpustia. Možno vás prekvapí, že pre rýchly účinok liekov poslúži aj ďalší nápoj, ktorý sa s nimi tradične nespája.
Ako zrýchliť účinok liekov pomocou kávy
Výskum z dielne amerických a nemeckých vedcov dokazuje, že pri liečbe bolesti hlavy najviac pomáha kombinácia voľnopredajných analgetík s kofeínom. Ako tvrdia vedci v štúdii, takáto kombinácia pomáha najmä pri tenznej bolesti hlavy a migréne.
„Kombinácia kofeínu s analgetikami vrátane paracetamolu, kyseliny acetylsalicylovej a ibuprofénu je výrazne účinnejšia pri liečbe pacientov s tenznou bolesťou hlavy alebo migrénou ako samotné analgetiká. Väčšina pacientov dobre toleruje tieto kombinácie.“
Pri tenznej bolesti hlavy sa osvedčila kombinácia analgetík so 130 miligramami kofeínu, zatiaľ čo pri migréne dobre účinkovali analgetiká spolu so 100 miligramami kofeínu a viac.
Naopak, doplnky by sa popri káve užívať nemali. Upozornil na to lekár Karan Rajan v rozhovore pre denník The New York Post. Ten odporučil vyhnúť sa pitiu kávy pri užívaní železa, keďže to komplikuje vstrebávanie tohto doplnku v tele.
Kávu by sme nemali piť ani pri užívaní zinku, vápnika či horčíka.