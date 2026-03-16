Český prezident Petr Pavel v pondelok na Pražskom hrade prijal ministerku financií Alenu Schillerovú, aby s ňou diskutoval o schválenom štátnom rozpočte na rok 2026. Prezident jej tlmočil svoju nespokojnosť s naplánovanou výškou obranných výdavkov. Myslí si, že NATO Českej republike nezaráta všetky položky, ktoré si chce nechať uznať v rámci spojeneckých záväzkov.
Podľa Schillerovej sa s Pavlom zhodli na tom, že o započítavaní konkrétnych výdavkov treba viesť hlbšiu diskusiu.
„Pán prezident sa netajil tým, že sa mu výdavky na obranu zdajú nízke. Z hľadiska tých záväzkov, ktoré máme v NATO, nie je spokojný a predstavoval by si väčšie navýšenie tejto kapitoly,“ uviedla po stretnutí ministerka. Prezidentovi podľa vlastných slov vysvetlila, že vláda sa chce venovať najmä tomu, čo armáda skutočne potrebuje, aby bola bojaschopná a vybavená.
Zdôraznila, že kabinet nespochybňuje povinnosť vynakladať dve percentá HDP na obranu, pričom pripomenula, že za zákon, ktorý to ukotvil do právneho poriadku, hlasovalo ešte v opozícii aj jej hnutie ANO. „Ale sme v situácii, keď je podhodnotené zdravotníctvo, školstvo a ďalšie kapitoly, musíme investovať do infraštruktúry. Bezpochyby si toto všetko uvedomujeme, ale máme nejakú rozpočtovú situáciu,“ vysvetľovala šéfka rezortu financií, prečo vláda Andreja Babiša nedala na obranu viac peňazí.
Sporné položky a most na Sicílii
Pavel si podľa Schillerovej myslí, že na základe metodiky, ktorú NATO používa, nebudú do obranných výdavkov započítané všetky položky. Česko tam totiž zaradilo aj viaceré stavebné projekty ministerstva dopravy. Ministerka pripomenula, že s touto praxou prišla už minulá vláda. S hlavou štátu sa podľa nej zhodli na potrebe aktualizácie pravidiel priamo v Aliancii.
Poukázala pritom na to, že Česko by v prípade vojenského konfliktu bolo tranzitnou krajinou, s čím je spojené nevyhnutné budovanie infraštruktúry. „Musíme tu zaistiť presun vojsk, musíme mať spevnené diaľnice, cesty, mosty, zaistené zdravotníctvo, zásoby v hmotných rezervách a podobne. Je to aj o tom, aby sa v NATO rokovalo, ktoré výdavky sú započítateľné. Pozrime sa okolo seba – Taliansko si tam zaratúva most na Sicílii. Vedie to k rôznym absurditám, takže by to chcelo viesť o tom bližšiu debatu,“ dodala Schillerová.
Prezident jej na záver stretnutia potvrdil, že aj napriek výhradám štátny rozpočet vetovať nebude.