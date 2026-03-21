Video z pasáže nákupného centra s hracími automatmi vyvolalo rozruch na sociálnych sieťach. Prevádzkovateľ totiž namiesto tradičných plyšákov umiestnil do automatu živé škrečky.

Polícia má zviazané ruky

K incidentu došlo v čínskom meste Šen-čen. Ako píše denník The Sun, škrečky zostali v automate aj počas doby, keď bolo nákupné centrum zatvorené počas sviatkov.

Viacerí miestni sa pokúsili vyriešiť situáciu s pomocou polície, no tá má v tomto prípade zviazané ruky. The Sun informuje, že v Šen-čene totiž neplatí žiadny zákon na ochranu zvierat pred týraním.

Viditeľne vystresované škrečky mali v automate pobudnúť len niekoľko dní. Prevádzkovateľ ich však nevymenil za vhodnejšiu alternatívu – naopak, neskôr sa v nákupnom centre ocitol automat, z ktorého si hráči mohli vytiahnuť živé ryby a korytnačky.

Namiesto pánd pomaľované psy

Čína už aj v minulosti čelila kritike kvôli praktikám pri chove zvierat. Známy prípad sa odohral v čínskom meste Kuang-juan, kde sa návštevníci zoo dočkali nepríjemného prekvapenia.

Prevádzkovatelia hosťom sľubovali prehliadku „vzácnych a exotických zvierat“. Namiesto toho ich však vo výbehu pre pandy čakali psy pomaľované na čierno a bielo, čím mali pripomínať pandy.

Pochyby nezmizli ani pri reakcii zoo na kritiku návštevníkov. Prevádzkovatelia totiž tvrdili, že sa nedopustili žiadnej chyby, keďže zvieratá vo výbehu oficiálne označili ako „pandie psy“.

