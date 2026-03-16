Približne 75 % Slovákov si myslí, že rozumie financiám. Ženy si však v tejto oblasti veria výrazne menej, rozdiel medzi mužmi a ženami dosahuje až 10 percentuálnych bodov (p. b.).
Zároveň len 44 % opýtaných verí, že financiám dobre rozumejú ostatní Slováci. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Národnú banku Slovenska (NBS) realizovala agentúra Go4Insight v januári 2026 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.
NBS je aj tento rok koordinátorom medzinárodnej iniciatívy Global Money Week (GMW) na Slovensku, ktorá sa uskutočňuje od 16. do 22. marca. Počas tohto týždňa pripravilo viac ako 600 škôl, organizácií, obcí, knižníc a ďalších partnerov aktivity zamerané na podporu finančnej gramotnosti a osvetu v oblasti peňazí. Témou tohtoročného GMW je „Smart money talks - Hovorme spolu o peniazoch“.
Z prieskumu ďalej vyplýva, že sa Slováci pri finančných radách spoliehajú aj na moderné technológie. Až 28 % respondentov sa obracia na umelú inteligenciu a 24 % považuje za užitočné rady tzv. finfluencerov na sociálnych sieťach.
Približne 73 % respondentov uviedlo, že si pravidelne vytvára finančnú rezervu. Naopak, štvrtina nemá vytvorenú takmer žiadnu rezervu a v prípade výpadku príjmu by ich úspory vystačili na menej ako jeden mesiac. „To znamená, že mnohých môže nepripravených zaskočiť aj nečakaný výdavok, napríklad pokazený spotrebič alebo auto. Odborníci pritom odporúčajú rezervu vo výške troch až šiestich mesačných výdavkov,“ upozornila centrálna banka.
Prieskum sa venoval aj skúsenostiam Slovákov s finančnými podvodmi. Až 79 % respondentov uviedlo, že sa ich niekto pokúsil pripraviť o peniaze alebo im ponúkol podvodnú investíciu. Podvodné správy alebo e-maily dostalo 7 z 10 opýtaných. Časté sú aj podvody na online bazároch (55 %) či falošné telefonáty (46 %). „Medziročne výrazne narástol najmä výskyt hovorov od falošných bankárov, ktorý sa takmer zdvojnásobil. Práve tieto prípady často vedú k vysokým finančným stratám,“ doplnila NBS.
Centrálna banka avizovala, že počas GMW bude každý deň na sociálnych sieťach zverejňovať obsah venovaný témam, ktoré prieskum identifikoval ako najaktuálnejšie, od tvorby finančnej rezervy až po ochranu pred podvodmi. Zároveň pripomenula, že sa finančnému vzdelávaniu dlhodobo venuje prostredníctvom projektu 5peňazí, ktorý prináša vzdelávanie žiakom, učiteľom, seniorom aj širokej verejnosti. V spolupráci s partnermi sa tieto aktivity dostávajú aj do vylúčených komunít a do regiónov, kde je finančné vzdelávanie obzvlášť potrebné.