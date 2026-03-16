Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) podá trestné oznámenie v súvislosti s prideľovaním eurofondov z výzvy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na sociálne inovácie. V pondelok o tom informovalo PS.
Strana hovorí o podozrení zo subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zneužívania právomocí verejného činiteľa a korupcie. „Je nevyhnutné, aby to bolo celé poriadne vyšetrené a aby voči ľuďom, ktorí sú do toho zapojení a konali v rozpore so zákonom, bola vyvodená nielen politická, ale aj trestná zodpovednosť,“ uviedol poslanec PS Branislav Vančo.
Ministerstvo akýkoľvek konflikt záujmov odmieta. Zároveň zdôraznilo, že projekty posudzovali externí nezávislí hodnotitelia vybraní náhodne z databázy a rezort ani minister nemali na výsledok hodnotenia vplyv.