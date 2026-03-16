Premiér Robert Fico (Smer-SD) v máji opäť navštívi Moskvu pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe.
Zúčastniť by sa mal na oslavách, ktoré budú 9. mája. Oznámil to cez víkend počas príhovoru na podujatí Škola sociálnej demokracie. Zároveň avizuje i návštevu Normandie v júni.
„Tak ako sa zúčastním 9. mája na oslavách víťazstva nad fašizmom v Moskve, tak sa 6. júna zúčastním aj na poďakovaní vojakom, ktorí v rámci druhého frontu v Normandii v roku 1944 prišli na územie vtedy Francúzska,“ vyhlásil Fico. Pripomenul, že treba robiť aj netradičné kroky. Ide podľa neho o dôležité míľniky. Pripomenul, že pre Slovensko je politický míľnik i príchod svätých Cyrila a Metoda, pretože na ich posolstve je postavená Ústava SR.
Fico sa 9. mája minulého roka pri príležitosti 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe zúčastnil na oslavách v Moskve ako jediný líder z krajín Európskej únie. Pred vojenskou prehliadkou sa krátko stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a rozprával sa aj s bieloruským lídrom Alexandrom Lukašenkom. Pamiatku padlých v bojoch si uctil položením kvetov na Hrob neznámeho vojaka v Alexandrovskom sade pri hradbách Kremľa.
Ficovu návštevu, ktorá sa uskutočnila v čase, keď Rusko už viac ako tri roky vedie vojnu proti Ukrajine, kritizovalo viacero európskych predstaviteľov.