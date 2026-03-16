Opozičné PS informovalo, že polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s uzavretím licenčných zmlúv medzi STVR a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ), ktoré podpísal dočasný riaditeľ telerozhlasu Igor Slanina ešte pred odchodom z funkcie.
Informovali o tom na pondelkovej tlačovej konferencii šéf hnutia Michal Šimečka a podpredsedníčka PS Zora Jaurová.
„Tieto licencie boli často desaťkrát alebo 20-krát také drahé, za aké peniaze sa tieto licencie v minulých rokoch predávali. A aby toho nebolo málo, vtedajší poverený riaditeľ Slanina nemal právo podpisovať zmluvy vyššie ako 200.000 eur. Tak to urobil tak, že tento balík rozdelil na 56 samostatných zmlúv, aby toto pravidlo obišiel,“ priblížil Šimečka.
Predstavitelia PS preto podali v lete minulého roka trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave po veľmi dôkladnom šetrení v prípravnom konaní, začal 3. marca trestné stíhanie v oboch uvedených skutkových podstatách. Toto je dobrá správa najmä pre občanov SR, pretože ukazuje, že slovenské súdy a prokuratúra si napriek všetkému robia svoju prácu,“ informovala Jaurová.
PS namietalo, že Slanina podpísal od apríla do mája 2025 zmluvy, ktoré boli účelovo rozdelené. Tvrdilo, že Slanina ako poverený riaditeľ podpísal zmluvy v celkovej hodnote, ktoré mu zákon neumožňoval. Jaurová zároveň spochybnila aj cenu zmlúv, ktorá bola podľa nej vyššia ako v minulosti. Vysvetlenia STVR ani SFZ nepovažovala za uspokojivé. Celú schému označilo PS ako „extrémne nevýhodnú“ pre STVR.
V prípade licenčných zmlúv so SFZ označila STVR tvrdenia PS v minulosti za nepravdivé a zavádzajúce. Vyjadrenia o predražených licenciách na futbalové zápasy, ktoré pokrývajú uzavreté zmluvy s STVR na obdobie sezón 2025 až 2029, zásadne odmietol aj SFZ.