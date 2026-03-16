Čoraz dlhšie dni nie sú len následkom blížiacej sa jarnej rovnodennosti. Štúdia geofyzikov z Viedne a Zürichu dokazuje, že rotácia Zeme sa medzi rokmi 2000 až 2020 spomalila o 1,33 milisekundy denne. Hoci to neznie ako zásadný rozdiel, podľa vedcov ide o najvýraznejšie spomalenie od doby mamutov a šabľozubých tigrov.
Môžu za to hlavne ľudia
Výskum publikovaný v časopise Journal of Geophysical Research: Solid Earth nás informuje, že spomalenie zemskej rotácie má na svedomí zmena v rozložení hmoty na Zemi. Pri topení ľadovcov totiž voda z nich steká do oceánov, a väčšina sa hromadí okolo rovníka.
Pri skúmaní rýchlosti rotácie Zeme vedcom poslúžili aj fosílie z mora. Ich chemické zloženie pomohlo rekonštruovať zmeny v hladine morí za posledné milióny rokov.
Ako vo vyhlásení uviedol spoluautor štúdie a zürichský profesor priestorovej geodézie Benedikt Soja, keďže ľadovce sa topia najmä vplyvom otepľovania, spomalenie rotácie Zeme možno pripísať na účet predovšetkým ľuďom:
„Tento značný nárast dĺžky dňa svedčí o tom, že tempo modernej klimatickej zmeny je najrýchlejšie minimálne od čias neskorého pliocénu pred 3,6 miliónmi rokov. Aktuálne predlžovanie dní teda možno pripísať primárne ľudskému vplyvu.“
Hoci dnes hovoríme len o tisícinách sekundy, v priebehu nasledovných storočí môže mať klimatická zmena väčší vplyv na dĺžku dňa ako Mesiac. Následky sa môžu prejaviť najmä ako nepresnosti vo vesmírnej navigácii a satelitných systémoch, ktoré sa spoliehajú na presné údaje o rotácii Zeme.
Niektoré dni sú stále kratšie
Dlhodobý trend zemskej rotácie naznačuje, že dni sa budú postupne predlžovať. Ako však pripomína článok denníka CNN, existujú viaceré výnimky, keď sa dni v kalendári naopak skrátia.
Príkladom je 10. júl 2025, ktorý trval o 1,36 milisekundy kratšie ako 24 hodín. Na toto dočasné zrýchlenie otáčania Zeme okolo vlastnej osi má vplyv niekoľko faktorov:
- gravitačná sila Mesiaca,
- krátkodobé zmeny zemskej atmosféry,
- vplyv tekutého jadra Zeme.
Podobne ako predlžovanie dní, aj ich skracovanie má vplyv na chod satelitov. „Tieto odchýlky môžu z dlhodobého hľadiska ovplyvniť počítače, satelity a telekomunikácie. Preto sa aj najmenšie časové nezrovnalosti sledujú pomocou atómových hodín,“ dodáva CNN.