Česko je podľa ministra priemyslu a obchodu ČR Karla Havlíčka pripravené viesť misiu európskych odborníkov, ktorí by zistili stav ropovodu Družba na Ukrajine.
Povedal to v pondelok pred rokovaním Rady ministrov EÚ pre energetiku v Bruseli. Zdôraznil, že spor medzi Ukrajinou, Maďarskom a Slovenskom je spolitizovaný, dostal sa do emotívnej roviny a je potrebné ho začať riešiť vecne, informuje spravodajkyňa TASR.
„Je tu spor medzi Ukrajinou, Maďarskom a Slovenskom. Je potrebné tie vzťahy upokojiť a dostať to z emotívnej politickej diskusie do vecnej diskusie. A podľa nášho názoru by Ukrajina mala umožniť, aby tam dorazila skupina európskych odborníkov. My navrhneme, aby bola vedená Českou republikou,“ povedal Havlíček.
Česko je podľa jeho slov schopné zostaviť tím odborníkov, ktorí by spoločne so zástupcami ďalších európskych krajín na mieste zistili faktický stav ropovodu. Tak by sa podľa jeho slov nezávisle skonštatovalo, do akej miery je alebo nie je potrubie porušené a dokedy by Ukrajina bola schopná prevádzku ropovodu obnoviť.
„Ak mám správne informácie, ukrajinská strana neprijala slovensko-maďarskú delegáciu, preto my hovoríme: prijmite teda európsku delegáciu. Som presvedčený, že sa dá vytvoriť dostatočné zázemie a zabezpečiť, aby tam táto expertná skupina bola schopná doraziť. Misiu musí niekto viesť a garantovať a my sme pripravení ako ČR - ak sa na tom dohodneme s európskymi partnermi či ostatnými krajinami - vziať túto iniciatívu na seba,“ dodal Havlíček.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Maďarský premiér Viktor Orbán a predseda slovenskej vlády Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania. Tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.