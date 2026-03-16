Policajti Ján Č. a Pavol Ď. zostávajú stíhaní na slobode. V pondelok o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave.
Zamietol tak sťažnosť prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave, ktorý žiadal pre obvinených väzbu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor podal návrh na vzatie policajtov do väzby na nepríslušný súd. Dôvodmi väzby sa však už krajský súd nezaoberal. Rozhodnutie je právoplatné.
Väzobný návrh mal byť predložený Okresnému súdu v Trnave. „Prokurátor nepostupoval procesne správne, keď podal návrh na vzatie do väzby na Mestský súd Bratislava I,“ uviedol predseda senátu krajského súdu. Doplnil, že sudca pre prípravné konanie postupoval správne, keď nerozhodol o postúpení návrhu na väzbu na iný súd, ale vo veci rozhodol, pretože iný postup neprichádza do úvahy. „Aj sudca pre prípravné konanie, ktorý nie je príslušný, musí o návrhu na vzatie do väzby rozhodnúť,“ odôvodnil krajský súd. Takisto nepovažoval za potrebné posudzovať otázku dôvodnosti väzby, vzhľadom na nesprávny postup prokurátora.
Prokurátor Michal Žeňuch pred novinármi uviedol, že rozhodnutie súdu rešpektuje, avšak zváži možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku.
Obvinení Ján Č. a Pavol Ď. rozhodnutie krajského súdu vítajú. „Som rád, že nás senát prepustil, že uznal naše argumenty a, dá sa povedať, že verejne potupil prokurátora, ktorý po trojročnej práci nedokáže trafiť súd,“ uviedol Ján Č. Pavol Ď. vylúčil, že by niekedy páchali trestnú činnosť, a zdôraznil, že všetko robili zákonným spôsobom.
Advokát obvinených Ján Dulovič akceptuje, že sa krajský súd nezaoberal dôvodmi väzby a trestného stíhania, vzhľadom na to, že prokurátor podal návrh na väzbu na nepríslušný súd. „Bola to jedna z možností, ktorú sme predvídali. Ja to v zásade akceptujem. Tým, že krajský súd sa podľa mňa viac ako podrobne vysporiadal so všetkými dôvodmi sťažnosti a odmietol všetky body sťažnosti prokurátora, tak si myslím, že to nebolo ani potrebné, ani namieste,“ dodal Dulovič.
Mestský súd Bratislava I prepustil 6. marca dvojicu policajtov zo zadržania na slobodu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave podal návrh na ich väzobné stíhanie na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči tomuto rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodol Krajský súd v Bratislave. Jána Č. a Pavla Ď. zadržala začiatkom marca policajná inšpekcia v rámci akcie Kajúcnik.
Podnet na väzobné stíhanie policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorí sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a z vydierania, dal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby z kolúznych dôvodov. Obával sa teda, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu na súd 5. marca.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia 3. marca zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. 4. marca po výsluchu prepustili. Stíhaní sú na slobode.