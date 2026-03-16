Príslušníci finančnej správy (FS) na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom odhalili pokus o nezákonnú prepravu hotovosti vo výške 450 000 amerických dolárov. Peniaze našli ukryté v prístrojovej doske osobného automobilu.
Ako informoval hovorca FS Daniel Kováč, o pašovanie sa pri vstupe z Ukrajiny na Slovensko pokúsil muž cudzej štátnej príslušnosti. Deklaroval len dovoz desiatich kusov cigariet. Colníci však fyzicky skontrolovali batožinu aj vozidlo. Počas kontroly pomocou inšpekčného skenovacieho zariadenia systém označil podozrivé miesto v prístrojovej doske automobilu.
„Po jej demontovaní boli v odkrytej konštrukčnej dutine nájdené malé balíčky zabalené v igelitových vreckách a v nich bankovky nominálnej hodnoty 100 a 50 amerických dolárov v celkovej hodnote 450 000 dolárov,“ spresnil hovorca.
Hotovosť bola ukrytá a pri vstupe na územie Slovenska nebola ohlásená v súlade s platnými právnymi predpismi. Bankovky preto colníci dočasne zadržali a kontaktovali Národnú centrálu osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru.
Povinnosť priznať hotovosť nad 10 000 eur
Finančná správa pripomína, že pri preprave peňažných prostriedkov v hotovosti cez hranice Európskej únie s tretími krajinami platí prísnejšia európska legislatíva. „Každá osoba, ktorá vstupuje do EÚ alebo ju opúšťa a má u seba vo svojej batožine alebo v dopravnom prostriedku peňažné prostriedky v hotovosti, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa alebo komodity používané ako vysokolikvidné uchovávatele hodnoty, akými sú investičné zlato či mince s obsahom zlata, v hodnote 10 000 eur a viac, je povinná takýto tovar prihlásiť k colnej kontrole a vyplniť nový, detailnejší formulár,“ dodal Kováč s tým, že ide o súčasť stratégie EÚ na predchádzanie praniu špinavých peňazí a boj proti financovaniu terorizmu.