Koaličná SNS odmieta sprístupniť pôžičku Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Vyzýva ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára, aby ju na pondelkovom rokovaní šéfov európskej diplomacie zablokoval.
„Je nepredstaviteľné, aby v čase, keď nám Ukrajinci blokujú ropovod Družba a nechcú nám umožniť jeho kontrolu a plynulú dodávku ropy pre Slovnaft, slovenský predstaviteľ vlády pod vedením premiéra Roberta Fica hlasoval za to, že pôžička bude Ukrajine poskytnutá. Ukrajina nesmie dostať pôžičku, pokiaľ sa nevyjasnia vzťahy s EÚ. Ukrajina nesmie dostať žiadnu pôžičku,“ skonštatovala SNS vo svojom stanovisku.
Národniari vyjadrili nesúhlas aj s tým, aby Únia v čase hospodárskej krízy finančne pomáhala nečlenskému štátu. Zároveň kritizovali vyjadrenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky pohrozil použitím vojakov.
„Ukrajina hrubým spôsobom zasahuje do volieb v Maďarsku a poškodzuje záujmy európskych štátov, osobitne Slovenska a Maďarska. Veríme, že Blanára ani v zlom sne nenapadne, aby za túto pozíciu hlasoval,“ dodala strana.
V pondelok sa v Bruseli koná zasadnutie Rady EÚ pre zahraničné veci. Ministri na ňom budú diskutovať o snahách zmierniť dôsledky vojny na Blízkom východe, o sprístupnení 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu a odblokovaní 20. balíka protiruských sankcií.