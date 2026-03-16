Odchod Poľska z Európskej únie predstavuje reálne riziko, vyhlásil v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Reagoval tak na politický spor po tom, čo prezident Karol Nawrocki vetoval zákon o implementácii európskeho obranného mechanizmu SAFE.
Tusk uviedol, že polexit podporuje opozičná Konfederácia aj väčšina strany Právo a spravodlivosť (PiS). Prezident Nawrocki je podľa premiéra ich politickým patrónom.
Predseda vlády zároveň napísal, že rozklad Únie podľa neho podporujú aj Rusko, americké hnutie MAGA a časť európskej pravice na čele s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Dodal, že takýto vývoj by bol pre Poľsko katastrofou a urobí všetko pre to, aby mu zabránil. Podobné obavy vyjadril premiér už v piatok, keď v súvislosti s prezidentským vetom povedal, že varovania pred možným odchodom Poľska z EÚ získavajú čoraz väčšie opodstatnenie.
Vyjadrenia predsedu vlády podporil minister štátnych aktív Wojciech Balczun, podľa ktorého je Európska únia jediným bezpečným ukotvením Poľska. Námestník ministra kultúry Maciej Wrobel zároveň informoval o proteste pred Prezidentským palácom vo Varšave proti vetu prezidenta Nawrockého.
Čo je mechanizmus SAFE a prečo ho prezident vetoval?
Mechanizmus SAFE je európsky finančný nástroj na podporu obrany v objeme 150 miliárd eur. Poľsko by z programu mohlo získať 43,7 miliardy eur, pričom vláda deklarovala, že približne 89 percent týchto prostriedkov by smerovalo do domácich zbrojárskych podnikov.
Prezident však zákon o jeho implementácii vetoval, čo vláde výrazne sťaží prijímanie európskych peňazí. Opozícia a niektorí experti program kritizujú, pretože objednávky obmedzuje výlučne na európske firmy. Podľa opozičnej PiS sa môže program využiť aj na nátlak na jednotlivé členské štáty zo strany Európskej komisie.