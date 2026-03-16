Žilinskí profesionálni hasiči zasahovali počas pondelkovej noci na Bytčickej ulici v Žiline pri požiari osobného auta. Príčinou jeho vzniku bolo podľa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline úmyselné zapálenie neznámou osobou.
Požiar auta pred garážou nahlásili hasičom krátko pred 3.00 h, pričom ho zlikvidovali jedným vysokotlakovým prúdom. „Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje. Požiarom bola poškodená garáž a tiež druhé vozidlo nachádzajúce sa v nej,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Následkom požiaru vznikla majiteľom vozidiel a garáže priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 10 000 eur.