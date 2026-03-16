Izraelská armáda v pondelok oznámila, že na juhu Libanonu začala „obmedzené pozemné operácie“ proti militantnému hnutiu Hizballáh, aby posilnila svoju predsunutú obrannú oblasť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V uplynulých dňoch začali jednotky IDF z 91. divízie obmedzené a cielené pozemné operácie proti kľúčovým baštám Hizballáhu v južnom Libanone s cieľom posilniť obranu v prednej línii,“ uviedla armáda vo vyhlásení. „Táto operácia je súčasťou širších snáh o vytvorenie a posilnenie predsunutej obrannej línie. Zahŕňa rozpustenie teroristických infraštruktúr a elimináciu teroristov pôsobiacich v oblasti s cieľom odstrániť hrozby a vytvoriť dodatočnú vrstvu ochrany pre obyvateľov severného Izraela,“ uvádza sa v stanovisku.
„Pred vstupom jednotiek do oblasti armáda podnikla delostrelecké i vzdušné údery proti početným teroristickým cieľom, aby minimalizovala hrozbu v operačnom prostredí,“ vysvetlila armáda.
Iránom podporovaný Hizballáh považuje viacero krajín vrátane Európskej únie za teroristickú organizáciu (prípadne iba jeho vojenské krídlo). Jeho útoky na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch 2. marca vtiahli Libanon do vojny na Blízkom východe.