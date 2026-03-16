Polícia pátra po nezvestnej 69-ročnej poľskej turistke A. T., ktorá sa stratila svojej skupine približne 30 poľských turistov v centre Košíc.
Podľa dostupných informácií bola naposledy videná v Košiciach v priestore medzi Orliou ulicou a synagógou. „Od tej chvíle sa ju nepodarilo nájsť a mobilný telefón má vypnutý,“ informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti.
69-ročnú A. T. naposledy videli v Košiciach; Foto: facebook.com/KRPZKE
Žena je vysoká približne 160 centimetrov, má sivé vlasy, oblečené mala zelené nohavice, zimnú bundu a farebné tenisky značky Nike. Po nezvestnej osobe pátrajú policajné hliadky v centre mesta aj v širšom okolí. Zároveň sa vykonávajú preverenia aj v zdravotníckych zariadeniach.
„Ak ste túto osobu videli alebo máte akékoľvek informácie o tom, kde by sa mohla nachádzať, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo najbližšie oddelenie Policajného zboru,“ uviedla polícia.