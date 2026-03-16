Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu večer na ceste I/68 medzi obcami Rožkovany a Červenica pri Sabinove, si vyžiadala život muža.
Z doposiaľ presne nezistených príčin došlo na neosvetlenej ceste k zrážke osobného auta s chodcom. „Päťdesiatročný muž, ktorý kráčal po komunikácii bez reflexných prvkov, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste podľahol,“ informovala polícia. Dodala, že 39-ročný vodič sa na mieste podrobil dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Okolnosti, presná príčina, ako aj miera zavinenia tejto tragickej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.