V losangeleskom Dolby Theatre sa v noci na pondelok uskutočnil v poradí 98. ročník udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS). Galavečerom sprevádzal už druhý rok po sebe komik Conan O’Brien. Ten hneď v úvode poukázal na súčasnú chaotickú geopolitickú situáciu, ktorá podľa neho dodáva Oscarom ako zjednocujúcej sile ešte väčšiu váhu.
Tento ročník bol zároveň jedným z posledných, ktorý odvysielala klasická televízia. Po oslave 100. výročia sa priamy prenos natrvalo presunie na internetovú platformu YouTube.
Hlavné kategórie ovládol Paul Thomas Anderson
Absolútnym víťazom večera sa stal akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou od režiséra Paula Thomasa Andersona, ktorý poukazuje na rozdelenú americkú spoločnosť riešiacu spory zbraňami. Snímka premenila celkovo šesť z 13 nominácií, a to vrátane najlepšieho filmu, najlepšej réžie a najlepšieho adaptovaného scenára. Taktiež uspela v novej kategórii za najlepšie obsadenie, ktorá sa udeľovala vôbec prvýkrát.
Cenu za najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe získal Sean Penn. Svojho tretieho Oscara si za rolu krutého dôstojníka neprevzal osobne, v jeho mene tak urobil herec Kieran Culkin. Podľa medializovaných informácií mal Penn v pláne navštíviť Ukrajinu.
Víťazi hereckých kategórií
- Najlepší herec v hlavnej úlohe: Michael B. Jordan, ktorý stvárnil dvojičky v horore Hriešnici.
- Najlepšia herečka v hlavnej úlohe: Írska herečka Jessie Buckleyová za postavu zdrvenej manželky Williama Shakespeara v tragédii Hamnet.
- Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe: 75-ročná Amy Madiganová za rolu tety Gladys v trileri s nadprirodzenými prvkami Zbrane. Oscara získala 40 rokov od svojej poslednej nominácie.
Ďalšie ocenené snímky a historické momenty
Hororová dráma s bluesovými prvkami Hriešnici išla do večera s rekordnými 16 nomináciami, z ktorých premenila štyri. Okrem ocenenia pre M. B. Jordana získala ceny za pôvodný scenár, pôvodnú hudbu a kameru. Zlatú sošku za kameru si odniesla Autumn Duraldová Arkapawová ako vôbec prvá žena v histórii tejto kategórie.
Najlepším cudzojazyčným filmom sa stala nórska rodinná dráma Citová hodnota (réžia Joachim Trier). Pre Nórsko ide o historicky prvého Oscara v tejto kategórii. Najlepším dokumentárnym filmom sa stal dánsko-český projekt Pán Nikto proti Putinovi o ruskej propagande. V kategórii celovečerný animovaný film zvíťazil hit od Netflixu čerpajúci z kórejskej mytológie KPop Demon Hunters a medzi krátkymi animovanými filmami uspela dráma Dievča, ktoré plakalo perly.
Sklamania a spomienky
Večer priniesol aj jedného veľkého porazeného. Snímka Veľký Marty s Timothéem Chalametom v hlavnej úlohe nepremenila ani jednu z deviatich nominácií. Herec pritom nedávno čelil ostrej kritike za svoj výrok, že opera a balet nikoho nezaujímajú.
V rámci bloku In memoriam si akadémia emotívne uctila viaceré zosnulé legendy. Rachel McAdamsová vzdala hold Diane Keatonovej, pričom špeciálna pocta patrila aj Robertovi Redfordovi (vystúpila Barbra Streisandová) a tragicky zosnulému režisérovi Robovi Reinerovi.