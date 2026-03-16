Medzinárodné letisko v Dubaji v noci na pondelok dočasne pozastavilo svoju prevádzku z bezpečnostných dôvodov. Krátko predtým hlásili požiar palivovej nádrže v blízkosti letiska, ktorý bol spôsobený dronom.
„Úrad civilného letectva v Dubaji oznamuje dočasné pozastavenie letov na medzinárodnom letisku v Dubaji ako preventívne opatrenie na zabezpečenie bezpečnosti všetkých cestujúcich a zamestnancov,“ uvádza sa vo vyhlásení úradu.
Irán podľa izraelských médií pred incidentom varoval civilistov v konkrétnych častiach Dubaja a katarskej Dauhy, aby sa okamžite evakuovali, pretože sa chystá zaútočiť na americké jednotky.
Dubajské medzinárodné letisko, na ktorom sídli diaľková letecká spoločnosť Emirates, je z pohľadu medzinárodnej dopravy najvyťaženejším letiskom na svete. V posledných dňoch sa stalo opakovane terčom útokov počas pokračujúcej vojny na Blízkom východe.
Spojené arabské emiráty sú jedným z viacerých štátov Perzského zálivu, na ktoré v odvete za americké a izraelské údery útočí Irán. Teherán už proti Emirátom vypálil viac než 1 800 rakiet a dronov. Islamská republika pritom trvá na tom, že sa nezameriava na civilné ciele.