Severoatlantickú alianciu (NATO) podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa čaká „veľmi zlá“ budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu opätovne sprístupniť Hormuzský prieliv. Trump to povedal v rozhovore pre denník Financial Times.
Keďže Spojené štáty pomáhajú Ukrajine vo vojne s Ruskom, Trump očakáva, že Európa pomôže Spojeným štátom v Hormuzskom prielive, kde Irán začal útočiť na prechádzajúce lode, v dôsledku čoho výrazne vzrástli ceny energií na svetových trhoch.
„Ak nepríde žiadna odpoveď alebo ak bude odpoveď záporná, myslím si, že to bude mať veľmi zlý vplyv na budúcnosť NATO,“ povedal Trump v rozhovore. Washington už skôr avizoval, že plánuje eskortovať plavidlá cez túto strategicky významnú vodnú cestu.
Pre krízu v Hormuzskom prielive sa podľa amerického prezidenta tiež môže odložiť jeho stretnutie s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. „Je len správne, aby ľudia, ktorí majú z prielivu úžitok, pomohli zaistiť, že sa tam nestane nič zlé,“ odkázal do sveta. Čína, rovnako ako mnohé európske krajiny, je vo väčšej miere závislá od ropy z Perzského zálivu než Spojené štáty. Podľa pôvodného plánu mal Trump Čínu navštíviť na prelome marca a apríla.
Iránske revolučné gardy prakticky uzavreli Hormuzský prieliv, ktorý hraničí s Iránom a cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy. Konflikt na Blízkom východe sa začal 28. februára po útokoch USA a Izraela proti Iránu, ktorý odpovedal odvetnými údermi na Izrael a štáty Perzského zálivu. Hneď v prvý deň americko-izraelských útokov zahynul iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí.
Trump neskôr na palube vládneho špeciálu Air Force One novinárom prezradil, že Spojené štáty s Iránom rokujú. Nespresnil však, akú povahu tieto rozhovory majú. „Ale nemyslím si, že sú pripravení uzavrieť dohodu. Avšak už sa k tomu pomaly blížia,“ uviedol americký prezident. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pritom predtým poprel, že by prebiehal akýkoľvek dialóg s USA.