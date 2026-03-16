Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľňajšom telefonáte so svojím iránskym náprotivkom Masúdom Pezeškijánom vyzval na okamžité zastavenie iránskych útokov na štáty v regióne, kde má Francúzsko svoje záujmy. Macron na sieti X varoval pred nekontrolovanou eskaláciou, ktorá vrhá celý Blízky východ do chaosu a bude mať vážne dôsledky v najbližších rokoch.
Telefonát sa uskutočnil po tom, čo v noci na piatok po dronovom útoku na iracký Arbíl zahynul francúzsky vojak Arnaud Frion a ďalší šiesti utrpeli zranenia.
„Vyzval som ho, aby okamžite ukončil neprijateľné útoky, ktoré Irán vedie proti krajinám v regióne, či už priamo, alebo prostredníctvom svojich spojencov, medzi inými v Libanone a Iraku,“ uviedol Macron.
Irán od začiatku vojny, ktorú vyvolali 28. februára útoky Spojených štátov a Izraela, podniká odvetné údery na židovský štát a krajiny v Perzskom zálive a na Blízkom východe.
Francúzsko podľa Macrona koná výlučne v rámci obranných opatrení zameraných na ochranu svojich záujmov, regionálnych partnerov a slobody plavby a považuje za neprijateľné, aby sa stalo terčom útokov. Cenu za údery podľa jeho slov platia nielen Iránci, ale aj ľudia v celom regióne.
„Iba nový politický a bezpečnostný rámec môže zabezpečiť mier a bezpečnosť pre všetkých. Takýto rámec musí zaručiť, že Irán nikdy nezíska jadrové zbrane, a zároveň riešiť hrozby, ktoré predstavuje jeho program balistických rakiet a jeho destabilizujúce aktivity v regióne i na medzinárodnej úrovni,“ napísal Macron. Vyslovil sa tiež za obnovenie slobody plavby cez Hormuzský prieliv.