Ako scéna z akčného filmu vyzeralo pátranie po trojici páchateľov, ktorí vo štvrtok vyhodili do vzduchu bankomat v Demänovskej Doline. Nasadený bol vrtuľník, drony a došlo aj na varovné výstrely či vyhadzovanie železných ježkov na cestu. Polícia nakoniec unikajúcich cudzincov zadržala na Orave po tom, čo s prestrelenou pneumatikou nabúrali do plota.
Výbuch bankomatu v turisticky obľúbenej obci Demänovská Dolina zmobilizoval vo štvrtok všetky dostupné policajné zložky v Žilinskom kraji. Traja maskovaní muži po čine nasadli do osobného auta značky Audi a ušli na neznáme miesto. Krajské operačné stredisko okamžite do rozsiahlej pátracej akcie nasadilo nielen pozemné hliadky, ale aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a policajné drony.
Železní ježkovia a defekt polície
Policajtom sa podarilo unikajúce vozidlo lokalizovať a prenasledovať smerom do neďalekej dediny Lazisko. Počas naháňačky však páchatelia siahli po nebezpečnej taktike – na cestu začali z auta vyhadzovať takzvaných železných ježkov. Zasahujúca hliadka na nich dostala defekt, čo unikajúcej trojici poskytlo dočasný náskok.
Intenzívne pátranie však pokračovalo ďalej. Audi bolo po čase spozorované v okrese Ružomberok, odkiaľ smerovalo na susednú Oravu.
Koniec úniku zastavila až streľba a plot
Dramatická naháňačka vyvrcholila v obci Sedliacka Dubová. Keďže vodič unikajúceho vozidla nereagoval na výzvy ani na varovné výstrely zo služobnej zbrane a v bezohľadnej jazde pokračoval, jeden z policajtov opätovne vystrelil a zasiahol zadné ľavé koleso.
Ani to však páchateľov spočiatku nezastavilo. S poškodenou pneumatikou auto unikalo ďalej, až kým nedostalo šmyk a tvrdo nenarazilo do oplotenia rodinného domu. Posádka sa z havarovaného auta snažila utiecť po vlastných, no policajné hliadky ich okamžite spacifikovali a zadržali.
Hrozí im väzba
Po zadokumentovaní miesta činu a vyhodnotení dôkazov vzniesol vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline obvinenie trom občanom Poľskej republiky vo veku 46, 48 a 53 rokov.
- Trojica čelí obvineniam za zločin krádeže v štádiu pokusu, prečin poškodzovania cudzej veci a útok na orgán verejnej moci spáchané formou spolupáchateľstva.
- Okrem toho 48-ročný vodič má na krku obvinenie zo zločinu všeobecného ohrozenia za bezohľadnú jazdu, ktorou ohrozil životy a zdravie ostatných účastníkov premávky.
- Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie.
Polícia v tejto súvislosti vyzdvihla duchaprítomnosť svedkov udalosti. „Ďakujeme všímavým občanom, ktorí neváhali a ihneď po výbuchu bankomatu kontaktovali políciu. Práve ich rýchla reakcia a zodpovedný prístup výrazne prispeli k rýchlemu zásahu a zadržaniu podozrivých osôb,“ uviedla polícia vo svojom stanovisku.