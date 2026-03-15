Šéf automobilky Tesla Elon Musk v sobotu oznámil, že jej projekt Terafab na výrobu čipov pre umelú inteligenciu (AI) sa spustí o sedem dní.
Musk už minulý rok uviedol, že Tesla bude pravdepodobne musieť vybudovať obrovskú továreň, v ktorej bude vyrábať čipy pre AI. Automobilka v súčasnosti vyvíja svoju piatu generáciu čipov pre autonómne systémy. Musk na minuloročnom výročnom stretnutí akcionárov Tesly uviedol, že firma by mohla spolupracovať s Intelom, hoci žiadna oficiálna dohoda zatiaľ neexistuje.
Miliardár už skôr signalizoval príchod čipu s označením AI5 a zopakoval, že Tesla spolupracuje aj s taiwanským výrobcom TSMC a juhokórejským Samsungom. Tieto AI čipy poháňajú systémy autonómneho riadenia Tesly vrátane softvéru Full Self-Driving.
„Aj keby sme počítali s najoptimistickejšími scenármi výroby od našich dodávateľov, stále to nestačí,“ povedal Musk minulý rok. „Preto si myslím, že Tesla bude musieť postaviť vlastnú Terafab. Je to ako gigafactory, len oveľa väčšie. Nevidím inú cestu, ako by sme sa mohli dostať k takému objemu čipov, ktorý potrebujeme. Takže budeme musieť vybudovať obrovskú fabriku na výrobu čipov. Je to nevyhnutné.“