Vláda stráži cenu pohonných látok na Slovensku a stále sú jedny z najlacnejších v Európe. Ak by to bolo potrebné, štát má nástroje, aby občanom pomohol. V nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike to uviedol predseda koaličnej SNS Andrej Danko.
„Veď sa to zastropuje alebo sa to zadotuje. Štát má svoje nástroje a financie na to, aby to vykryl... Slovensko sa postará o svojich občanov,“ konštatoval Danko. Upozornil, že celý problém vznikol v dôsledku útokov na Irán a následného výrazného rastu cien ropy na svetových trhoch. Túto situáciu Slovensko priamo neovplyvní.
„Musí sa hľadať riešenie a jediným riešením je, že sa skončí konflikt s Iránom. A keď nie, tak sa dohodne Trump s Putinom a vyriešia to. Pretože ak sa to už dotkne aj amerických občanov, tak Trump to nebude riskovať. A potom my už len dobehneme. My nerozhodujeme o takých veľkých veciach a ak tá svetová cena vyletí, tak to budeme musieť trpieť,“ doplnil Danko.
Podľa predsedu opozičného PS Michala Šimečku sa ľudia na Slovensku oprávnene obávajú vyšších cien benzínu a nafty. „Už dnes ledva vyžijú z mesiaca na mesiac pre vysoké odvody, pre transakčnú daň, pre DPH. A pán Danko im povie, no tak my nemôžeme nič, veď lepšie to bude, keď sa dohodne Trump s Putinom,“ kritizoval lídra SNS.
Slovensko podľa neho má nástroje, aby pomohlo ľuďom. „Lenže to by sme napríklad 600 miliónov eur nemohli nechať Slovnaftu, ktorý sa vyhol dani z nadmerného zisku za roky 2023 a 2024, ktorý extrémne zarába na ruskej rope. Z toho nemajú nič slovenskí spotrebitelia, slovenskí motoristi ani slovenský rozpočet. To dotujeme maďarský rozpočet a maďarských akcionárov MOLu,“ vyhlásil Šimečka.
Napriek údajne lacnej ruskej rope preto Slováci podľa neho platia za benzín viac ako napríklad Česi. „To sú čísla, to sú fakty. Na rozdiel od vašich mýtov a legiend, toto sú čísla, ktoré ľudia, bohužiaľ, cítia na čerpacích staniciach,“ odkázal Dankovi.