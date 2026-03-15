Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svojim európskym spojencom povedal, že tlak na opätovné uvedenie ropovodu Družba do prevádzky je ako vydieranie.
Ukrajina uvádza, že ropovod Družba zo sovietskej éry, ktorý prechádza cez jej územie a prepravuje ropu do Maďarska a na Slovensko, bol poškodený v dôsledku ruského útoku koncom januára a jeho oprava môže trvať do šiestich týždňov.
Budapešť a Bratislava pohrozili zablokovaním pomoci EÚ v prípade, že Kyjev urýchlene neuvedie ropovod opäť do prevádzky. Európska komisia navrhla zostavenie delegácie, ktorá by ho preskúmala.
„Poviem otvorene: som proti tomu. Ale keď dostanem podmienku, že Ukrajina nedostane zbrane, tak, prepáčte mi to, v tejto záležitosti som bezmocný. Povedal som našim priateľom v Európe, že toto sa volá vydieranie,“ uviedol Zelenskyj v nedeľňajšom vyhlásení.